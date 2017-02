Coupe de France de foot : la billetterie en ligne ouverte pour le match Bergerac-Lille

La billetterie en ligne est ouverte pour le match des 16èmes de finale de la coupe de France de football Bergerac-Lille. 1500 billets sont à vendre avant l'ouverture de la billetterie dans les points de vente samedi.

Depuis ce jeudi après-midi, on peut acheter ses places sur internet pour le match des 16èmes de finale de la coupe de France de football Bergerac-Lille. Le match se jouera au stade Moueix de Libourne le jeudi 02 mars à 21h. Dans un premier temps, il y a 1500 places à vendre sur les sites de ventes en ligne. On peut les trouver notamment sur le site de la FNAC, de France Billets et de Carrefour.

Le Bergerac-Périgord-Football-Club indique que le reste des places sera en vente dés samedi après-midi dans les points de vente habituels: les centres Leclerc de Bergerac, l'Intermarché de Creysse et le tabac presse Le Gambetta à Bergerac.

Bergerac-Lille 16èmes de finale de la coupe de France : un match à suivre en direct sur France Bleu Périgord avec les commentaires de Xavier Dalmont.