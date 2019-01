Coupe de France de football : Bergerac bat Niort et se qualifie pour les 16e de finale

Bergerac, France

Ils l'ont fait ! Les joueurs du Bergerac Périgord football club ont battu les Chamois niortais, et se qualifient pour les 16e de finale de la Coupe de France. Le BPFC, en National 2, recevait le club de Ligue 2 ce samedi 5 janvier au stade Gaston Simounet.

Les périgourdins ont réussi l'exploit de battre un club deux divisions au dessus, devant les 2.500 spectateurs dans le stade, et soutenus par l'ancien Ballon d'or, Jean-Pierre Papin, également dans les tribunes.

Trois buts en première période

C'est Niort qui a ouvert le score à la 15e minute avec un but de Zakaria Grich. Mais le Bergeracois Benoit Bisson a égalisé dans la foulée, à la 17e minute. Avant de prendre les devants dix minutes plus tard, grâce à un but de Mehdi Belbachir. Les Chamois niortais ont fini le match à 10, après un carton rouge contre leur Ibrahima Conte.

Les matchs des 16e de finale auront lieu le mardi 22 et le mercredi 23 janvier. Les Bergeracois connaîtront leur adversaire après le tirage au sort lundi soir.