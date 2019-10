Coupe de France de football : Bergerac touche le gros lot au tirage dès le 7ème tour

Dordogne, France

C'est l'entrée en lice des clubs de Ligue-2, et les footballeurs de Bergerac tombe déjà contre un club de ce niveau du 7ème tour de la Coupe de France. Le tirage au sort s'est déroulé ce mercredi 30 octobre au Centre national du football de Clairefontaine dans les Yvelines. Le Bergerac Périgord football club (Nationale-2) affrontera le Clermont-Foot (Ligue-2), et le Trélissac football Club (Nationale-2) affrontera le Stade Montois (Nationale-3). Les deux clubs périgourdins auront l'avantage de jouer à domicile.

c'est le gros lot dès le septième tour" - Christophe Fauvel, président du BPFC

Depuis deux ans, Bergerac affronte des clubs de Ligue-2 en Coupe de France ; Bergerac a même battu Lens (L2) en 16èmes de finale en janvier 2017, avant d'être éliminé par Lille (L1) en 8èmes de finale. Et en 2018 Bergerac a battu Niort (L2) en 32èmes de finales avant d'être éliminé par Orléans (L2). Mais cette fois c'est très tôt dans la compétition, et pour le président du BPFC Christophe Fauvel "_c'est le gros lot dès le 7ème tour_, puisqu'il y avait deux clubs de Ligue-2 dans groupe C : Clermont et Rodez. C'est donc Clermont et non va préparer ce match pour faire une belle fête du football à Bergerac."

Le tirage au sort a été plus facile pour Trélissac, qui affrontera le Stade montois. Les Landais viennent de descendre en Nationale-3, et sont actuellement deuxième de leur championnat. le TFC aura l'avantage de jouer à domicile comme pour le 6ème tour contre Mérignac-Arlac (N3).

Les matches de ce 7ème tour se joueront le week-end des 16 et 17 novembre. Bergerac devrait choisir de jouer le dimanche 17 pour éviter la concurrence du derby de basket Boulazac/Limoges le samedi soir, et Trélissac compte jouer à 18h le samedi 16, (donc avant ce match de basket)