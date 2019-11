Coupe de France de Football : le derby périgourdin Bergerac-Trélissac se jouera le samedi 07 décembre

24000 Périgueux, France

Les deux clubs périgourdins encore en lice en coupe de France de football, Bergerac et Trélissac, se rencontreront donc le samedi 07 décembre sur la pelouse de Campréal. Le Bergerac Football Club a confirmé ce lundi matin que le match se jouerait à 18h samedi 07 décembre. Le tirage au sort de ce 8ème tour a en effet créé la sensation en opposant les deux seuls clubs périgourdins encore en lice.

En championnat et en coupe de France, les deux clubs ne se quittent plus

Le Bergerac Football club et le Trélissac Football club s'étaient déjà rencontré lors d'un sixième tour voilà deux ans, et c'est Bergerac qui s'était imposé. On peut dire que les deux clubs périgourdins ne se quittent plus puisqu'ils vont aussi se retrouver le 21 décembre, à l'occasion de la 15 ème journée du championnat de nationale 2, Trélissac recevra Bergerac.

Ce sera donc une belle fête du football avec à la clé une place assurée pour un club de Dordogne en 16ème de finale. Les 2500 places de Campréal ne devraient pas avoir de mal à trouver preneur.