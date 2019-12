Coupe de France de football : Trélissac en 32e de finale après le derby contre Bergerac

Bergerac recevait Trélissac ce samedi 7 décembre pour le 8e tour de la Coupe de France. Le TFC a arraché la victoire aux tirs au but.

Bergerac, France

Devant un stade Campréal plein à craquer, les deux équipes se sont défendues bec et ongles pour gagner. Bergerac recevait Trélissac ce samedi 7 décembre pour le 8e tour de la Coupe de France. Un derby très attendu en Dordogne. Trélissac a arraché la victoire à Bergerac aux tirs au but (6-7) et s'envole pour les 32e de finale de la Coupe de France.

Pendant les 120 minutes de match, les deux équipes ont eu leur lot d'occasion mais Bergerac a dominé la rencontre. Après des prolongations mouvementées place aux tirs aux buts. Le gardien de Trélissac, Eymeric Rucart, arrête le 7e tir de Bergerac et là c'est l'explosion. Le TFC remporte le match et continue l'aventure en Coupe de France.

C'est néanmoins une grosse déception pour Bergerac qui a déjà prouvé sa ténacité en Coupe de France : en 2017, le BPFC avaient atteint les 8e de finale de la compétition en battant Lens, une équipe de Ligue 2. Et la saison passée, les Bergeracois ont éliminé Niort, également en L2, en 32e de finale au stade Gaston Simounet.

Le tirage au sort pour les 32e de finale de la coupe de France se tiendra lundi 9 décembre au Roazhon Park de Rennes à partir de 20h45. À ce stade de la compétition les clubs amateurs peuvent rencontrer des clubs de Ligue 1 et réaliser l'exploit. Comme en 2016 où face à Lille, le TFC avait bataillé avant de s'imposer aux tirs au but.

Les deux formations du groupe C de National 2, Trélissac et Bergerac, se retrouveront le 21 décembre prochain en championnat sur la pelouse du TFC.