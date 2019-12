Coupe de France : les préparatifs à Guichen, une semaine avant le match contre Caen

Guichen, France

Depuis le printemps 2019, il fait bon être Breton lorsqu'on joue en Coupe de France de football, le Stade Rennais ne dira pas le contraire. Cette année, un autre exploit local : la qualification du FC Guichen (Ille-et-Vilaine) pour les 32èmes de finale. Le club évolue en National 3 - le cinquième échelon français - et ne s'était jusqu'alors jamais hissé jusqu'à ce stade de la compétition. Ce sera, en plus, contre un club professionnel : le SM Caen, samedi 5 janvier 2020, à 13h, au Stade Vélodrome de Rennes.

Essentiels bénévoles

5000 places disponibles ... et une organisation titanesque. Surtout lorsqu'on n'est pas habitué. Le club recrute pour l'occasion vingt vigiles professionnels et six secouristes. Mais surtout, les dirigeants du FC Guichen comptent sur les bénévoles. Ils seront entre 60 et 80 samedi après-midi, entre la buvette, l'accueil ou le bus pour emmener les supporters.

Le plus compliqué, selon Thierry Levaillant, c'est de trouver des bénévoles pour "la surveillance à l'extérieur du stade. Qui ne verront pas le match. Nous en cherchons toujours".

Les commerçants au soutien

Pour l'instant, il reste des places ! Le club compte d'ailleurs sur les commerçants de Guichen pour faire la promotion de la rencontre dans leurs boutiques. Des bénévoles leur ont distribué des écharpes et des affiches, pour un maximum de visibilité dans cette ville de 9000 habitants.

"Le club a son réseau, mais le réseau extérieur, le réseau des Guichenais, c'est les commerçants qui le font. C'est indispensable qu'ils soient à nos côtés" - Mathieu Le Page, membre du bureau du club

REPORTAGE - Les commerçants de Guichen à fond derrière leur club Copier

PHOTOS - "Cherchez Charlie" avec l'écharpe du FC Guichen

