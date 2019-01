La Berrichonne de Châteauroux s'incline 4 buts à 1 au FC Nantes...la coupe de France, c'est plié !

Châteauroux, France

C'est vrai...l'affaire avait plutôt mal commencé pour la berrichonne dans ce 32e de finale de la coupe de France. Dès la 6e minute, Kalifa Coulibaly, l'international malien du FC Nantes donnait le ton en inscrivant le premier but. Une réalisation qui aura le mérite de débrider franchement cette rencontre et notamment les castelroussins. A la 13e minute, Opa Sanganté, sur un tir contré et avec beaucoup de réussite, lobe le gardien nantais. Un but partout...pour la berrichonne, tout reste jouable.

Mais la justesse technique et le physique des nantais va faire la différence. A la 37e minute, l'international slovène du FCNA, René Krhin donne l'avantage aux joueurs de Vahid Halilhodzic. Des canaris qui, quelques minutes plus tard auront l'opportunité, de prendre le large avec un penalty, sifflé sur une faute incontestable de Sékou Condé dans la surface de réparation. Mais le brésilien Lucas Evangelista, trouvera le poteau gauche du portier castelroussin José Contreras. Avec un but de retard à la mi-temps, la berrichonne avait limité la casse en faisant "honneur au maillot"

Au retour des vestiaires, la pression nantaise est plus forte et à la 70e minute, Imran Louza permet aux nantais de décrocher définitivement la Berrichonne. Quelques minutes plus tard, à la 86e, Anthony Limbombe scelle définitivement l'issue de cette rencontre.

🎙 Vahid Halilhodzic : "J'ai beaucoup insisté cette semaine sur le fait que c'était un match piège, le premier de l'année. J'avais mis beaucoup de pression sur mes gars, ils n'avaient pas le droit de se rater."#FCNLBC — FC Nantes (@FCNantes) January 4, 2019

[#FCNLBC] 🎙 (4-1)

📽 Nicolas #Usaï en conférence de presse suite à cette élimination en @coupedefrance... : "Il n'y a rien à dire, le @FCNantes a été plus efficace et réaliste devant le but." #TeamLBC 🔵🔴

🏆 #CoupedeFrancepic.twitter.com/JoAidxS1DV — Berrichonne de Chatx (@LaBerrichonne) January 4, 2019

Le FC Nantes l'emporte logiquement 4 buts à 1 : l'aventure "Coupe de France" est donc terminée pour Châteauroux, qui la semaine prochaine retrouvera le championnat avec un déplacement chez les merlus, à Lorient.

Suite de ces 32e de finale de la coupe de France ce samedi soir avec un match très attendu : le Bourges Foot reçoit l'Olympique Lyonnais. Un match à suivre en direct sur France Bleu Berry.