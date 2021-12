Pour les fans du RC Lens et du LOSC, il faudra être rapide ce jeudi 23 décembre. La billetterie ouvre pour les 16eme de finale de la coupe de France ouvre uniquement en ligne et pour les abonnés du club des sang et or. Le match aura lieu le mardi 4 janvier au stade Bollaert.

Coupe de France : la billetterie pour le match entre le RC Lens et le Losc ouvre ce jeudi pour les abonnés

Le mardi 4 janvier, le RC Lens affronte le LOSC pour les 16eme de finale de la Coupe de France. La billetterie pour ce derby ouvre ce jeudi 23 décembre à midi, uniquement en ligne et exclusivement pour les abonnés du club dans un premier temps.

Priorité pour les 20 000 abonnés des sang et or

Le club sang et or a défini les modalités d’accès au seizième de finale contre le LOSC, prévu le mardi 4 janvier. Le club du RC Lens donne une priorité à ses fidèles supporters. Ce jeudi midi, les 20 000 abonnés vont pouvoir acheter leurs places pour le derby tant attendu. Chaque abonné (partenaires et entreprises compris) pourra commander la même place qu’en championnat pré-validée sur le site. Les abonnés pourront acheter des places jusqu’à lundi, 27 décembre, fin de journée. Les tarifs varient de 10 € à 60 €.

Jusqu’à 2 places supplémentaires par abonné

La billetterie sera ensuite ouverte une seconde fois pour les abonnés. Les fidèles supporters pourront acheter jusqu'à deux places supplémentaires le 29 décembre et le 1er janvier. La vente de billets pour le grand public se fera exclusivement aux guichets, la veille et le jour du match, lundi 3 et mardi 4 janvier, sur présentation d’une pièce d’identité.