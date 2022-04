Coupe de France : le défi fou (et solidaire) de deux supporters de l'OGC Nice !

20 jours de marche, à un rythme de 42 kilomètres par jour. Voilà le défi fou que se lancent ce lundi deux supporters de l'OGC Nice. Objectif : rejoindre à pied le Stade de France d'ici le 7 mai, jour de la finale de la Coupe de France entre le Gym et Nantes. Connu sous le pseudo Iclo sur Twitter, celui qui est à l'origine du projet s'explique. "Je me souviens de mon premier match au Ray, c'était un Nice - Rennes en 1989. J'ai assisté aussi à la finale 1997 avec mon père, ma première grosse émotion au stade. En repensant à tous ces souvenirs on s'est dit qu'on avait envie de permettre à des enfants qui n'ont pas cette chance de pouvoir eux aussi se déplacer et vivre des émotions avec l'OGC Nice. Et comme on aime voyager avec Cindy, la nature du projet a vite émergé !

On part à pied vers le Stade de France !

"On part à pied vers le Stade de France. On va marcher 850 kilomètres, par étape de 42 kilomètres par jour ! L'idée c'est de récolter des fonds via une plateforme de crowfunding, pour financer le voyage d'un groupe d'enfants avec le soutien du Fonds de dotation de l'OGC Nice."

850 kilomètres en 20 jours !

Partis tous les deux de Nice ce lundi, Iclo et Cindy arrivent à Saint-Vallier ce soir pour la première étape de ce périple. En tout les deux courageux vont marcher 850 kilomètres et ils promettent de faire vivre sur leur réseaux sociaux respectifs cette aventure solidaire. Avec quelques défis pour pimenter le voyage ! "_L'idée c'est que la communauté OGC Nice nous lance des défis comme faire dire à un Marseillais "allez le Gym !" et si on le remplit on se gagne un bonus kilométrique. Et nous on va aussi lancer des défis à la communauté. Le but c'est de faire parler de ce projet pour faire gonfler la cagnotte._" Une cagnotte lancée ce lundi et sera accessible sur les comptes d'Iclo et Cindy.

La cagnotte ICI