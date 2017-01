Coupe de France de foot : le match de BPFC - Lens a de bonnes chances de se jouer à Bergerac

La Fédération française de football ne serait pas opposée à ce que le match Bergerac-Lens se joue au stade Gaston Simounet, le stade de rugby. Les experts de la commission viendront examiner les installations du stade mardi prochain.

La rencontre des 16e de finale de la coupe de France de foot entre le BPFC et le Racing Club de Lens pourrait bien avoir lieu à Bergerac. Ce jeudi matin, la Fédération française de football a examiné la demande du club et de la mairie de Bergerac. Selon un message ce jeudi après-midi sur Twitter de Christophe Fauvel, le président du Bergerac-Périgord-Football Club, la partie est bien engagée. " La FFF n'est pas opposée" selon lui à ce que le match se déroule au stade Gaston Simounet qui reçoit habituellement les rencontres de rugby de l'USB.

La @FFF pas opposée au principe match @BPFC24 @RCLens à Gaston Simounet. À confirmer par commission mardi matin!@Bergerac95 @Bleu_Perigord — BPFC C Fauvel (@CFBPFC) January 12, 2017

La décision est désormais entre les mains de la commission d'homologation de la FFF qui examinera les installations mardi prochain. Le BPFC et la ville de Bergerac se sont d'ors et déjà engagés à faire les travaux nécessaires à l'accueil d'une telle rencontre. Il faudra notamment installer un grillage autour du terrain et acheter deux nouveaux buts.

Le club de Bergerac voudrait jouer le 31 janvier à 20h

En ce qui concerne la date, on ne sait toujours pas si le match se jouera le 31 janvier ou le 1er février. Le calendrier est soumis à la décision d'Eurosport. Le club de Bergerac a fait une demande pour que le match se dispute le 31 janvier à 20h.