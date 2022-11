Coupe de France : les footballeurs d'Avoine veulent prolonger le plaisir sur la pelouse de Châtellerault

C'estun match historique que s'apprête à disputer l'Avoine Olympique Chinon Cinais (AOCC) sur la pelouse de Châtellerault, ce samedi 19 novembre à 19h. Un 8e tour de Coupe de France, ça n'était jamais arrivé au club de National 3. Et maintenant qu'ils y sont, joueurs, staff et supporters en veulent encore plus.

Jeudi, lors du dernier entraînement avant cette rencontre chez le voisin de la Vienne, l'entraîneur Armand Raimbault, a d'ailleurs tenu à rappeler à ses joueurs que le plus beau est - il l'espère - à venir. "On n'a encore rien fait pour le moment, les gars. En revanche, si on gagne samedi, c'est là que ça commence. Si on est encore en lice en janvier, vous savez ce que ça veut dire." Car c'est au tour suivant qu'entreront en lice les clubs de Ligue 1. Rien de tel pour motiver un groupe à qui tout, ou presque, réussit depuis le début de saison.

Je suis là depuis 10 ans, je n'ai jamais vu un engouement pareil

La perspective d'un 32e finale face à une écurie de l'élite, le capitaine avoinais Vincent Louves ne peut s'empêcher d'y penser. "Bien sûr qu'on en parle un peu entre nous, une équipe comme Marseille par exemple, ça fait rêver." Mais attention à ne pas s'y voir déjà. Le défenseur central garde les pieds sur terre. "Il faut d'abord se concentrer sur ce match contre Châtellerault, une équipe qui joue au même niveau que nous. Elle joue chez elle, elle va être poussée par son public. Il faudra être très costaud. Et après, on verra." Même philosophie pour Maxime Thonnel, qui a eu la chance de connaître un quart de finale de Coupe de France avec Reims il y a plus de 10 ans. "On prépare ce rendez-vous comme un match de championnat. On a toujours fait ça et ça nous réussit pour l'instant donc il n'y a pas de raison pour que ça change."

Pour ce match à l'extérieur, le cinquième en six rencontres de Coupe de France, Avoine pourra de nouveau compter sur ses supporters. Au moins trois bus vont faire le court déplacement jusque dans la Vienne. "Honnêtement, je suis là depuis 10 ans et je n'ai jamais vu un engouement pareil, se réjouit Armand Raimbault, le coach de l'AOCC. Quand on voit le monde qu'il y avait contre Orléans à domicile, lors du 6e tour, ou à Chauray, au 7e, ça fait plaisir. On reçoit plein de messages de politiques, d'autres clubs du département, qui nous souhaitent bon courage. Ce groupe le mérite. Les joueurs savent qu'ils jouent pour ceux qui étaient là avant eux et qui ont contribué à faire grandir le club, pour les gamins du club, pour le territoire. C'est ça le kiff de la Coupe de France."