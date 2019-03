EN IMAGES - Coupe de France : les supporters de l'AS Vitré préparent le quart de finale face au FC Nantes

Vitré, France

"Ça va le faire ! Le match va être dur, mais ça va le faire. Sinon, on ne ferait pas tous ces préparatifs." Les supporters de l'AS Vitré sont confiants, et plus que jamais derrière leur équipe. Entre des grandes bâches en plastique, des pots de peintures et quelques outils : ils préparent les tifos pour le quart de finale de coupe de France opposant Vitré à Nantes. Mais comment prépare-t-on ces banderoles géantes déployées dans les stades ?

Cinq tifos vitréens

"Déjà il faut une bâche assez propre et pas trouée", explique Arthur, un supporter. Après, chacun s'atèle à sa tâche : du dessin ou de la peinture. Les Vitréens profitent du beau temps pour que le tout sèche vite, même si la précipitation n'est pas à l'ordre du jour. "On prendra le temps qu'il faudra, mais on veut quelque chose de qualité", conclut Arthur. "On aura cinq beaux tifos !"

Du rouge et du jaune : les couleurs de l'AS Vitré © Radio France - Augustin Bordet

Les supporters ont remonté leurs manches et enlevé leurs chaussures. Ils débattent du message à écrire, de la couleur à mettre : du bleu ? Non, du rouge et du jaune, les couleurs de Vitré. Jules joue au club depuis tout petit. Il est aussi membre du kop depuis sa création. Le match ? Il le sent bien. "Il y a une différence sur le papier, mais il va y avoir du répondant !"

Dernières vérifications du dessin avant d'attaquer à la peinture © Radio France - Augustin Bordet

Manu Trovalet, lui, dirige le kop. Il supervise la fabrication des tifos et pense déjà au reste. "On a aussi pour projet de faire des étendards, des banderoles et répéter certaines chansons ! Même si on commence à les connaître", plaisante-t-il.

Un des chants de supporters de Vitré Copier

"La ville est en effervescence"

"La ville est en effervescence, pas simplement le club, toute la ville", assure Patrick Perrier, président du club des supporters de l'AS Vitré. "On voit des vitrines bien décorées aux couleurs du club, ça fait chaud au coeur." L'homme a lui aussi toujours cru en son équipe. "On peut gagner, tout est jouable. _Et comme presque tout le public sera pour nous, j'y crois._"

Les banderoles des supporters de l'AS Vitré sont déjà prêtes © Radio France - Augustin Bordet

Et il y a même un clip pour soutenir le club ! Dévoilé le week-end dernier, il s'intitule : "Marcal ft. Marie ft. AS Vitré - On va se qualifier". Promis, vous allez avoir la chanson en tête toute la journée !