Coupe de France : qualification historique du FC Valdaine pour le 7e tour !

Grâce à une victoire 1-0 contre le club de Vallières, qui évolue pourtant deux divisions au-dessus, le FC Valdaine s'est qualifié ce dimanche après-midi pour la première fois de son histoire pour le 7e tour de la COupe de France de football. Une récompense pour ce club où l'union fait la force.

Le FC Valdaine, c'est un club qui réunit trois villages drômois de moins de 1 000 habitants : Charols, Cléon-d'Andran et Puy-Saint-Martin. Trois communes qui s'étaient données rendez-vous ce dimanche au petit stade champêtre de Cléon-d'Andran pour soutenir son équipe contre le FC Vallières, un club haut-savoyard qui évolue en régionale 1, deux divisions au-dessus des drômois.

Historique! Le FC Valdaine se qualifie pour la 1ere fois pour le 7e tour de la coupe de france en battant Vallières 1-0 #Drome#footballpic.twitter.com/AJoH6y97Mg — FBleuDrômeArdèche (@francebleuDA) October 22, 2017

Deux divisions d'écart entre les deux clubs

Très vite, le numéro 7 local, Francis Carvalho ouvre le score et le FC Valdaine atteint la mi-temps avec ce but d'avance. A la pause, les supporters y croient mais restent prudents. "Vallières a de bons joueurs mais on a un meilleur collectif," analyse Guillaume au bord du terrain. La mi-temps permet d'ailleurs au petit club de faire rentrer un peu d'argent grâce à la buvette. "On a un petit budget de 80 000 euros," rappelle le président Philippe Noyer, qui a fondé le club il y a 30 ans.

Les supporters ont répondu présent ce dimanche autour du terrain de Cléon-d'Andran pour soutenir le FC Valdaine. © Radio France - Maxime Bacquié

Tirage au sort du 7e tour jeudi prochain

Après une deuxième période héroïque où les 11 joueurs du FC Valdaine ont passé leur temps à résister aux attaques de Vallières, l'arbitre finit enfin par siffler la fin du match et le président, très ému, peut savourer son exploit. "C'est exceptionnel, jamais je pensais arriver à ce niveau." Pour la première fois de son histoire, le FC Valdaine atteint le 7e tour de la Coupe de France. Le club connaîtra son futur adversaire jeudi prochain après le tirage au sort qui est effectué à Paris. Les matchs se dérouleront le week-end du 11 novembre.