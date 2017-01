Coupe de France : "On va chanter, crier, faire du bruit", Jamal supporter 100% bergeracois

Entraîneurs du BPFC, joueurs de toutes les sections et parents d'enfants attendent avec impatience la rencontre avec Lens ce mardi. Le match est dans toutes les bouches et on s'y prépare comme on peut

Certains chanteront, d'autres crieront, d'autres arriveront habillés BPFC de la tête aux pieds... chacun se prépare à la rencontre de mardi face à Lens. Dans les vestiaires des plus petits, des BJE, Bergerac Jeunes entente, les garçons ne parlent que de ça. "On va les tuer !"

Bilal, 13 ans pense déjà au jour J. "Je vais crier, je vais exploser le stade". Mais pour l'instant c'est l'heure des pronostics dans les vestiaires : 4-0, 1-1 et ils vont gagner aux penalties. Tous les scénarios sont imaginés et les cordes vocales sont déjà mises à rude épreuve.

" Bergerac... ZOOM ! ZOOM ! " - Le cri de guerre des footballeurs BJE U15 du BPFC.

Pour les plus chanceux comme Rémi, ce mardi, ça se passera sur le terrain. Il sera ramasseur de balles et entrera sur le terrain avec les grands de CFA. "Un honneur" pour ce jeune adolescent de 14 ans mais aussi un peu de stress. "Il y aura les joueurs juste à côté, les caméras, ça fait peur !" Mais il suffit d'un cri de guerre lancé par un des camarades pour que l'excitation reprenne le dessus :

"On va crier, exploser le stade" - Les jeunes du BPFC, gonflés à bloc Partager le son sur : Copier

Les adultes dans le coup

Derrière les barrières du terrain, les parents sont aussi dans le coup. Amandine et Jamal seront bénévoles le jour du match à la billetterie. S'ils ne seront pas aux couleurs du BPFC, ils ont prévu d'apprendre les nouvelles paroles des supporters bergeracois. "On va crier pour les soutenir et oui, on est 100% Bergeracois", s'exclame fièrement Jamal, les épaules déjà gonflées.

►► POUR LES PAROLES, C'EST PAR ICI : Coupe de France : les supporters du Bergerac Périgord FC poussent la chansonnette avant le match face à Lens