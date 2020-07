Finale de la Coupe de la Ligue : gagner sans Mbappé, préparer la Ligue des Champions... les défis du PSG

La dernière finale de la Coupe de la Ligue s'annonce chaude ! Pas uniquement en raison des températures caniculaires en région parisienne. Ce sera le dernier match officiel français de l'étrange saison 2019/20 tronquée par la pandémie de coronavirus, la dernière occasion de remporter la Coupe de la Ligue pour l'entraîneur parisien Thomas Tuchel, et le dernier match pour le PSG avant son grand rendez-vous en ligue des Champions face à l'Atalanta Bergame le 12 août prochain. Sans compter que pour Lyon, ce match est l'ultime chance de gagner un ticket pour l'Europe.

Les enjeux sont donc nombreux, notamment pour Paris, qui a l'occasion de clore sa saison par un Grand Chelem, après le gain du Trophée des champions, du Championnat et de la Coupe de France. Le minimum attendu pour boucler la boucle, 25 ans après le gain de la première édition en 1995, et faire oublier une saison 2018/19 décevante, où il avait dû céder les deux coupes nationales. Une contre-performance qui avait valu à Thomas Tuchel des comparaisons peu flatteuses avec son prédécesseur Unai Emery, auteur d'un "quadruplé" dès sa première saison sur le banc parisien. "C'est un grand défi, on joue un match de Ligue des champions", a-t-il déclaré, jeudi en conférence de presse.

Plan B sans Mbappé

Pour faire taire les critiques avant le retour de la C1, l'objectif majeur de l'été, l'entraîneur allemand sera privé de sa star Kylian Mbappé, blessée à la cheville, jusqu'au "Final 8" sauf "miracle". Sans son homme en forme, à l'origine du but victorieux en Coupe de France vendredi dernier, le tandem huilé avec Neymar et l'association des "Quatre Fantastiques", alignée depuis la reprise, doivent être mis entre parenthèses. Pour Tuchel, même s'il dispose d'un groupe presque complet - qui devra néanmoins compter sans Colin Dagba et Juan Bernat, tous deux blessés - les alternatives ne sont pas nombreuses pour apprendre à gagner sans Mbappé : soit il garde son système à quatre attaquants en remplaçant poste pour poste son champion du monde, soit il change de schéma, en ajoutant un milieu à la place d'un avant-centre dans un 4-3-3. Un "plan B" annonciateur de la stratégie à venir en Ligue des champions, alors qu'Angel Di Maria sera suspendu contre l'Atalanta Bergame ?

Ce n'est pas possible de préparer l'Atalanta car c'est une équipe qui joue de manière très spéciale. Ce qu'on peut préparer c'est notre esprit, notre mentalité. On veut montrer notre faim de gagner - l'entraîneur parisien Thomas Tuchel.

"Sans Kylian, cela a une influence très grande, c'est clair. On veut trouver la solution. On va la trouver j'espère", a-t-il ajouté, en citant les noms de Pablo Sarabia et Eric Maxim Choupo-Moting comme possibles remplaçants dans un système en 4-4-2.

Un enjeu sportif et financier considérable pour Lyon

A Lyon, l'enjeu dépasse la simple perspective de mettre fin à huit années de disette depuis sa victoire en Coupe de France en 2012. Septième au moment de l'arrêt anticipé de la Ligue 1, le club rhodanien doit battre le PSG vendredi, ou remporter la C1 en août, afin d'éviter une première saison sans coupe d'Europe depuis 1997. Un cataclysme symbolique et financier que le président Jean-Michel Aulas veut éviter à tout prix ! Gagner contre le PSG "est la manière la plus rapide d'aller chercher" la qualification européenne, a rappelé le défenseur lyonnais Léo Dubois.

A contrario si les Parisiens l'emportent, c'est le Stade de Reims, sixième du Championnat, qui s'assurera du sésame. Pour réussir l'exploit, avant le 8e de finale retour de C1 contre la Juventus Turin le 7 août, l'entraîneur Rudi Garcia pourra compter sur les retours de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde... qui n'auraient jamais dû jouer cette finale, initialement programmée le 4 avril. L'interruption provoquée par la pandémie de Covid-19, qui a chamboulé le calendrier de la saison, leur a donné le temps de se rétablir d'une grave blessure au genou survenue en décembre, pour revenir apte dans le "money-time" de la saison. Avec cinq buts inscrits lors des matches de préparation, le Néerlandais a déjà montré son appétit de revanche. "C'est une bonne nouvelle pour nous. Sur ce qu'ils nous ont montré, Memphis à répétition, Jeff petit à petit, on a été rassuré sur la capacité qu'ils ont pour être prêts pour les deux matches", s'est félicité Rudi Garcia. Suffisant pour l'emporter ?