Coupe des Landes de basket aux arènes de Dax : découvrez l'affiche de l’événement

Dax, France

A 4 mois de la finale de la Coupe des Landes, organisée cette année pour la première fois dans les arènes de Dax, les organisateurs ont dévoilé l'affiche de l’événement. "Nous avons voulu mettre en avant la culture et la tradition landaise" explique le Comité des Landes de basket. Deux des joueurs de basket, présents sur l'affiche, portent des boléros, en référence à la course landaise. Deux bérets et un foulard, clin d’œil aux férias, sont aussi représentés.

Affiche de la finale de la Coupe des Landes, édition 2019 - Comité des Landes de basket

Si la finale de la Coupe des Landes se déroule historiquement dans des arènes, c'est la première fois qu'elle aura lieu dans celles de Dax, choisies parce qu'elles peuvent accueillir dans les Landes le plus grand nombre de spectateurs. Alors que de nombreuses personnes n'arrivaient pas ces dernières années à obtenir des places, elles auront plus de chances cette année. 8000 sièges sont disponibles à Dax contre 3500 les années précédentes à Gamarde-les-Bains. Sur les 8000 places, 1500 seront offertes à des jeunes.

Une prévente de billets, à tarif préférentiel, est déjà ouverte auprès des licenciés landais de basket. La billetterie pour le grand public ouvrira le 1er mars.

Finale reportée le 1er juin en cas d'intempéries

Le Comité promet, le 25 mai, une après-midi de festivité, dans les arènes et à l'extérieur dans le parc. A condition qu'il ne pleuve pas. Les arènes de Dax n'étant pas couvertes, en cas d'intempéries, il faudra décaler l'événement. A une date déjà fixée : le 1er juin.