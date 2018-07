Rennes, France

Combien seront-ils les supporters des Bleus à se rendre ce mardi soir sur l'esplanade Charles de Gaulle à Rennes pour vivre la demi-finale de la coupe du monde entre la France et la Belgique ? Entre 25 000 et 30 000, la jauge maximale de cette place emblématique du centre ville. Un écran géant de 84 mètres carrés est installé pour l'occasion. L'accès est possible à partir de 17H15.

Des supporters des Bleus lors de l'Euro 2016 © Maxppp - Daniusz Szuster

Sécurité maximale

Dans un contexte de risques d'attentats, l'esplanade ne sera accessible que par 2 entrées, une côté rue d'Isly (croisement avec la rue de Plélo) et cours des alliées (croisement avec le boulevard Magenta); un 3è accès pour les personnes à mobilité réduite est mis en place rue Yvonne-Jean Haffen derrière le cinéma Gaumont. Le service de sécurité fouillera les spectateurs et interdira tous les sacs volumineux. L'alcool, les contenants en verre, les fumigènes ou les feux d'artifice seront interdits. Des points de restauration avec des boissons sans alcool sont prévus sur site. Plus d'une centaine de policiers nationaux et municipaux, d'agents de sécurité ainsi que plusieurs dizaines de secouristes seront aussi mobilisés à Rennes.

Stationnement

Du mardi 10 juillet, à 8 h, au mercredi 11 juillet, à 8 h, le stationnement sera interdit dans les rues suivantes : rue Aubry, rue Descartes, boulevard Magenta, rue Emile Souvestre, rue de Plélo, rue Gurvand, rue Yvonne Jean Haffen et cours des Alliés.

D'autres fans zones

Les municipalités bretonnes dans leur ensemble renoncent à mettre en place des fan zones et font confiance aux bars qui vivent à l'heure de la coupe du Monde et qui mettent de l'ambiance dans toutes ces villes. Tout de même, un écran géant est installé dans la petite cité de Saint-Aubin-du-Cormier en Ille-et-Vilaine à l'initiative du Stade Saint-Aubinais : rendez-vous à l'espace Bel-Air pour une soirée gratuite avec buvette et maquillages bleu-blanc-rouge sur place. On peut signaler aussi une fan zone dans la salle Quai des rêves à Lamballe et un écran géant au complexe Horizon de Plédran, près de Saint-Brieuc.

Allez La France 🇫🇷 . Écran Géant à @espacebelair

Ambiance assurée, maquillage, restauration avant, pendant, après... pic.twitter.com/mn5wfBEv8Z — Jerome Begasse (@Jebegasse) July 9, 2018

Et pour la finale ?

Si la France est qualifiée pour la finale prévue dimanche après-midi à partir de 17H, tous ces dispositifs seront reconduits. Allez les Bleus !