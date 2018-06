Thionville, France

C'est une rencontre pour le moins originale qui a eu lieu à la salle de concert du conservatoire de musique de Thionville (Moselle), l'Adagio : A l'occasion de la rencontre du Mondial 2018 entre la France et l'Australie (2-1) pour le premier match de Bleus, était proposé un rendez-vous entre deux monde : le football et la musique contemporaine.

Ecoutez la prestation des musiciens thionvillois à l'occasion de la rencontre de foot France-Australie (2-1) Copier

De l'improvisation sur scène travaillée depuis 1 an

Ce mariage d'1h 30 entre le sport le plus populaire par excellence et une discipline considérée comme élitiste aura bousculé les habitudes des spectateurs. Car en général, le football va de pair avec commentateur sportif et non avec des accords de violoncelles, contrebasses ou clarinettes.

Une dizaine d'élèves du conservatoire et leurs professeurs se sont lancés dans l'exercice, répété depuis un an, confie le directeur des lieux, François Narboni : " Les élèves ont travaillé pour trouver des musiques qui collent avec un vocabulaire allant avec le football, comme tirer, mètre une tête, un arrêt. Ils se sont entraînés sur des vidéos d'anciens matchs."

C'est indéfini vu que c'est du hasard, mais c'est aussi préparé depuis un an." François Narboni, directeur du conservatoire de musique de Thionville

Le conservatoire est adepte de ce genre d'activités insolites. Il a déjà réalisé des prestations avec une troupe de théâtre, sur un film, sur une peinture peinte en direct. La prochaine idée est de collaborer avec un cirque.