Bergerac, France

Il y aura donc une fan zone dimanche 15 juillet à Bergerac pour la finale de la coupe du monde de football. Au lendemain de la qualification de l'équipe de France, la mairie a confirmé qu'il y aurait bien un lieu sécurisé en centre-ville avec un écran géant. La fan zone sera installée sur le parking de la mairie, un lieu entouré de grilles et donc plus simple à sécuriser.

La Ville de #Bergerac soutient les #Bleus ! Si l'équipe de France s'impose ce soir, nous vous invitons à vivre la finale de dimanche sur écran géant parking de la Mairie. RT l'info et allez les bleus #FiersdetreBleus#FranceBelgique#Mondial2018pic.twitter.com/PNbidPIJ1u — Bergerac (@VilledeBergerac) July 10, 2018

2000 à 2500 supporters attendus

La fan zone d'une superficie de 2000 m2 pourra accueillir entre 2000 et 2500 personnes. Un écran géant de 4m50 sur 2m50 sera installé dans la cour. Le lieu sera sécurisé par la police et par une société privée. Afin de permettre l'accès et le départ des supporters, la rue Neuve d'Argenson qui longe la mairie sera fermée à la circulation deux heures avant le match et deux heures après le match, de 15h à 19h.

A Périgueux, il n'est pas prévu de créer une autre fan zone, en revanche la jauge du parc Gamenson devrait être augmentée afin d'accueillir plus de supporters.