Le Stade de France accueille ce vendredi le match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby France-Nouvelle-Zélande à 21h15. Au total, l'enceinte sportive accueillera 10 rencontres jusqu'au 21 octobre, date de la finale. La RATP est "prête" pour accueillir les spectateurs a assuré ce jeudi le PDG Jean Castex, se voulant rassurant sur l'impact de la grève des agents des stations vendredi.

"La RATP est prête. Je veux rassurer tout le monde. Oui, il y a eu un mouvement social concernant les agents de station. On a aujourd'hui les chiffres, c'est moins de 10% de taux participation" à la grève, "la RATP sera au rendez-vous", a déclaré Jean Castex devant des journalistes. Plus de 300 agents seront mobilisés pour guider les spectateurs, notamment sur le RER B et les lignes 12 et 13 du métro qui desservent le stade de France.

Accès au Stade de France

Pour accéder au Stade de France, certains itinéraires sont à privilégier en fonction de la porte d'entrée du stade indiquée sur le billet.

Portes A, B, C, D, E et H (Est du Stade) : emprunter le RER B direction Mitry-Claye jusqu’à la station La Plaine – Stade de France ou la ligne de métro 12 direction Mairie d’Aubervilliers jusqu’à la station Front populaire

: emprunter le RER B direction Mitry-Claye jusqu’à la station La Plaine – Stade de France ou la ligne de métro 12 direction Mairie d’Aubervilliers jusqu’à la station Front populaire Portes J, K, L, N, R et S (Nord du Stade ) : emprunter la ligne de métro 13 direction Saint-Denis Université jusqu’à la station Saint-Denis – Porte de Paris

) : emprunter la ligne de métro 13 direction Saint-Denis Université jusqu’à la station Saint-Denis – Porte de Paris Portes T, U, X, Y et Z (Sud-Ouest du Stade) : emprunter le RER D direction Creil jusqu’à la station Stade de France – Saint-Denis

Les modalités d’accès en vélo ou taxi, et autres informations détaillées sont également consultables sur la page dédiée du site de la préfecture de Police .

Le Village rugby place de la Concorde

La place de la Concorde accueille une fan zone durant toute la compétition. Ce Village Rugby, dont l’accès est gratuit, est ouvert à tous dans la limite de la jauge maximale. La mise en place de cet espace entraîne des modifications de circulation et des interdictions temporaires de stationnement.

Pour accéder au village parisien, il est conseillé de privilégier la station Madeleine sur la ligne 14. A pied, les accès se feront par la rue Royale, la rue de Rivoli, cours la Reine et quai des Tuileries. Pour la circulation automobile un double sens de circulation est mis en place sur la place de la Concorde (voir ci-dessous).

Circulation sur la place de la Concorde en configuration normale - Préfecture de Police

Certains jours (pour la cérémonie d'ouverture et si l'équipe de France est qualifiée pour les quarts de finale, les demi-finales et la finale), un dispositif exceptionnel sera mis en place. Les stations de métro Concorde et Tuileries seront fermées. Pour se rendre au stade de France depuis le village, il est conseillé d’emprunter le métro ligne 14 depuis la station Madeleine jusqu’à la gare de Chatelet-les-Halles (RER B ou D) ou jusqu’à la station Saint-Lazare (métros lignes 12 et 13).

Pour les automobilistes, des restrictions de circulation et de stationnement sont à prévoir du 07 septembre 2023 à 00h01, au 08 septembre 2023 à 12h00, puis le 09 septembre 2023 de 02h00 à 08h00 (secteur en rouge sur la carte ci-dessous). Un périmètre de sécurité sera mis en place du 08 septembre 2023 à 12h au 09 septembre 2023 à 02h00 (la circulation sera uniquement possible pour les piétons, après avoir passé un contrôle de sécurité).

La place de la Concorde en configuration exceptionnelle - Préfecture de police

Pour obtenir toutes les informations concernant les restrictions de circulation et de stationnement liées au Village Rugby, consultez le site : paris.fr/circulation-villagerugby ou appelez le 3975.

Le Village rugby place Victor Hugo à Saint-Denis

Un village rugby est également mis en place à Saint-Denis aux pieds de la basilique. Intitulé I la mêlée J, il sera ouvert du 8 septembre au 28 octobre 2023, de 15h à 23h, les jours de match au stade de France (exceptionnellement, le samedi 9 septembre, le village ouvrira ses portes dès 12h). Il sera accessible via la rue de la Légion d’Honneur, la rue Gabriel Péri, et la rue Jean Jaurès.

Par ailleurs, à l’occasion du match d’ouverture vendredi 8 septembre, la Patrouille de France procédera à un défilé aérien au-dessus du Stade de France, entre 20h et 21h. Le survol des appareils sera effectué selon l’axe Porte de Clignancourt – Concorde, avant de réaliser une boucle pour rejoindre l’axe Concorde / porte Maillot.