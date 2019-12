À Aussois, le forfait de ski est gratuit ce vendredi pour la Coupe du monde de ski-alpinisme

Aussois, France

A Aussois, le forfait est gratuit ce vendredi ! La station de Haute-Maurienne accueille une étape de la Coupe du Monde de ski-alpinisme : la manche d'ouverture, du 19 au 22 décembre. Une grande première en Haute-Maurienne. A cette occasion, le forfait de ski pour la journée, qui coûte habituellement 32 euros, est offert. Un moyen d'encourager le public à venir assister à cet événement qui rassemble plus d'une centaine de coureurs, d'au moins vingt nationalités différentes.

Au programme : les courses individuelles

Au programme ce vendredi : la course individuelle. "Beaucoup de montées et de descentes" explique Marjolaine Arnaud, directrice commerciale de la station. Elle fait partie du comité d'organisation de cette étape de Coupe du Monde. "C'est un parcours de 1750 mètres de dénivelé. Le départ se fera sur le front de neige, et le parcours étant à proximité des pistes, il y aura pas mal de points pour supporter les coureurs. On a la chance d’accueillir _31 français sur cette Coupe du Monde_, alors c'est l'occasion de venir les encourager ! Offrir le forfait, on le voit vraiment comme un investissement, ça permet à tous ceux qui souhaitent venir voir cette course d'en profiter dans les meilleures conditions. Ça permet aussi de mettre en avant notre station."

En parallèle des courses qui débutent à 9h, des animations sont organisées pour cette journée, comme une initiation randonnée avec l'ESF, une fanfare, un bar à glace ou la diffusion de films au village partenaires, sur le front de neige. Le programme complet du week-end est à retrouver ici.