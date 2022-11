Coupe du monde : Fabian, supporter ultra des Bleus, ne regardera pas les matches

Dans un peu plus de deux jours la planète football va vivre au rythme de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Un rendez-vous que certains fans de football vont boycotter à l'image de Fabian que France Bleu Paris est allé rencontrer au moment où il s'apprêtait à dire au revoir à l'Equipe de France lors du dernier entraînement des Bleus à Clairefontaine mardi.

Fabian, membre des Irrésistibles français, emmène son précieux mégaphone à Clairefontaine. En revanche, il ne verra pas Doha et le Mondial. © Radio France - Julien Froment

Fabian n'est pas un supporter lambda. Cet homme de 42 ans est un membre ultra actif des Irrésistibles Français , la plus importante des associations de fans de l’équipe de France, avec plus de 1600 adhérents. Après avoir participé à l’Euro 2016 et à la Coupe du monde 2018 en Russie, le cœur lourd, Fabian a pris une décision radicale.

Malgré tout son amour pour les Bleus, il a décidé de se mettre "en sommeil" et il n’ira pas soutenir les Bleus au Qatar, une édition minée par les polémiques environnementales, écologiques ou encore sur la question des droits des travailleurs .

Elle ne porte pas les valeurs que je défends au quotidien auprès de mes enfants, auprès de mes amis. Et j'ai donc pris la décision de ne pas y aller. Les valeurs des supporters ne s’arrêtent pas à la porte du stade. J’en veux beaucoup à la Fifa.

Fabian porte haut les couleurs de son association, les Irrésistibles français, dont il est membre depuis 2016 © Radio France - Julien Froment

Un crève-cœur pour celui qui a déjà plus d’une soixantaine de matchs des Bleus au compteur. "J’en ai discuté avec certains membres du staff de l’équipe de France et ils ont du mal à comprendre ma démarche, d’autant plus que je viens à Clairefontaine pour les soutenir. Il faut beaucoup de pédagogie, même avec ma famille. Ma fille me dit : "tu ne tiendras jamais". Mais si, je dois tenir (sourires). Car, trop c’est trop. Cette Coupe du monde, c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase", s’agace le quadragénaire. "Je suis syndicaliste, je ne peux pas d’un côté défendre le droit des travailleurs, et de l’autre, fermer les yeux et participer à cette Coupe du monde."

Repas entre amis, travail et cinéma pendant le match des Bleus

Et son boycott ira jusqu’à faire l’impasse sur les matches à la télévision. "Habituellement, je me conditionne le jour du match : lecture de la presse, j’écoute la radio, je vais au stade trois heures avant le coup d’envoi, voire deux jours avant quand on est en déplacement", détaille-t-il. "Là, je garderai le même rituel, à un détail près : dès que le match débute, je coupe la télé."

Fabian a d’ailleurs déjà tout prévu : "On va se faire de bonnes bouffes (sic) entre potes qui ne veulent absolument pas regarder ces matches. Il y aura aussi le travail, et puis le cinéma. Cela permettra de suivre différemment la compétition."

Ce fan frustré des Bleus est loin d’être un cas isolé. Au sein des Irrésistibles français, sur les 1600 membres, seulement 100 iront supporter l'équipe de France au Qatar, le 22 novembre prochain, pour le premier match contre l’Australie. De son côté, la Fédération française de football annonce environ 10 000 fans des Bleus d urant la compétition.