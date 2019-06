Coupe du monde féminine 2019 : pas facile de trouver des vignettes Panini à Montpellier

Montpellier, France

C'est une tradition. À chaque Coupe du monde de football, son album Panini et ses heures passées à échanger les vignettes en double dans la cour, ses centaines d'euros dépensés pour racheter toujours plus de sachets. Pour les footballeuses il a fallu attendre 2011 et le mondial féminin disputé en Allemagne pour que la marque italienne publie son tout premier album, dans une relative indifférence.

Huit ans plus tard, la situation du football féminin a bien changé. Les matchs sont aujourd'hui diffusés à la télévision, les clubs se sont encore plus professionnalisés, le sport commence à trouver son public, et Panini a publié il y a quelques semaines son 3ème album de vignettes dédié à la Coupe du monde féminine. Pourtant, à France Bleu Hérault, on a eu un peu de mal à trouver les vignettes pour notre album.

La demande encore timide

Dans la moitié des bureaux de tabac et des libraires, on a essuyé des "Olala non, on n'en n'a pas ! Les gens, ils ne s'y intéressent pas !", ou des "la coupe du monde ?.... féminine ?.... ah nan". Une buraliste bienveillante - mais pas très au courant - nous a même mis en garde : "mais c'est fini depuis juillet dernier la coupe du monde ? Vous n'en trouverez plus là".

Même si c'est la 3ème fois que Panini produit des vignettes pour la Coupe du monde féminine, pour la plupart des buralistes et aussi pour le public, c'est une première. Dans l'autre moitié des bureaux testés, notre requête a surpris. "Je n'ai pas encore eu de demande...enfin, si, une seule fois", nous a répondu, amusé, l'un d'eux. "J'en ai vendu un ou deux sachets", a lâché un autre.

Pour l'instant Ken n'a vendu que trois sachets dans sa librairie, mais il ne perd pas espoir. "_Une fois les premiers matchs passés, ça va commencer à se vendre_. C'est le cas aussi pour les autocollants des hommes, explique-t-il, confiant. Et puis cette année c'est la première année où le foot féminin commence vraiment à sortir, on commence à en parler. Avant c'était même pas diffusé, on ne savait même pas quels pays participaient. Là ça commence à être suivi".

Les vignettes sont envoyées directement par le distributeur, selon la demande, sans que le buraliste soit consulté. Certains tabacs en ont reçu beaucoup, d'autre pas du tout, car l'engouement n'est pas aussi fort que pour la Coupe du monde masculine. Dans les gares, le distributeur de presse n'en vend pas.