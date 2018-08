Coupe du monde féminine de football : Valenciennes recrute ses volontaires

Par Cécile Bidault, France Bleu Nord

Et si vous rejoigniez l'équipe de volontaires pour la coupe du monde féminine de football ? La compétition a lieu du 7 juin au 7 juillet 2019, et six matches se dérouleront à Valenciennes. Le recrutement est en cours, et connaît un franc succès.