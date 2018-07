Devant la télévision ce mardi soir, il y aura forcément des heureux et des déçus à Briscous, au Pays basque. Une famille franco-belge va suivre la demi-finale de la coupe du monde France-Belgique. Quatre Belges, trois Français, la parité est presque respectée.

Philippe, le grand-père belge, est entouré de ses quatre petits enfants (Thibault et Romain sont Français, Flore et Emma sont Belges)

Briscous, France

Depuis que sa fille s'est installée au Pays basque avec son mari, Philippe, qui vit à Liège, vient passer tous ses étés ici, à Briscous, près de Bayonne, pour voir ses petits enfants. Ils sont quatre, deux garçons, deux filles. Les petits gars sont Français, les fillettes sont Belges. Ce mardi soir, tout le monde sera donc devant la télévision pour suivre la demi-finale de coupe du monde France - Belgique.

"L'ambiance va être tendu !" Philippe, le grand-père belge Copier

"On aura des pizzas sur la table et l'ambiance va être tendu, c'est sûr," prévoit Philippe, le grand-père. "Forcément _les Français vont râler quand les Belges vont marquer_, et inversement." "Moi je pense que la France va gagner parce qu'elle a une meilleure défense," analyse Thibault, l'aîné des garçons. "La Belgique a battu le Brésil, elle est trop forte," lui répond Flore. Réponse ce soir à partir de 20h.

