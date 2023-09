Coupe du monde : une œuvre inédite en Lego pour le Stade Toulousain

À deux jours de la Coupe du monde, le Stade Toulousain s'est vu offrir une œuvre nommée Try, en Lego. Il a fallu 28.600 pièces pour construire la sculpture, aux couleurs du drapeau français et avec trois joueurs de rugby mis en avant. Hervé Lecomte, président du conseil de surveillance du Stade Toulousain, félicite l'artiste, Nathan Samaya. "C'est très impressionnant ! Il y a une impression de mouvement, bien que ça soit une œuvre totalement statique."

"Une œuvre qui représente bien le Stade Toulousain"

Elle prend place au centre de l'exposition "The Art of Bricks : Exposition d’art en LEGO®" pendant quelques mois avant d'être installée définitivement au Stade Ernest Wallon. Les Rouge et noir ont déjà quelques idées de l'endroit précis où elle sera installée, mais préfèrent garder la surprise. Et se réjouissent de posséder une œuvre aussi symbolique pour le sport ainsi que pour la ville : "l'art et le sport c'est un peu pareil, ce ne sont jamais des priorités mais ils restent indispensable", poursuit Hervé Lecomte.

L'exposition a ouvert ses portes fin juin l'Espace EDF Bazacle, elle est prolongée jusqu'au 14 janvier prochain. Depuis l'ouverture au public, les organisateurs estiment qu'en moyenne 800 personnes par jour visitent les lieux. Cela correspondrait à 50.000 personnes au total à ce jour.