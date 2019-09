Coupe Florio à Saint- Brieuc : "Même si on est vieux, on est comme des enfants avec les voitures !"

A Saint-Brieuc, 70 000 personnes sont attendues ce week-end pour la Coupe Florio, C'est un grand rassemblement de voitures anciennes avec concours d'élégance, rallye touristique à travers l'agglo et clou du spectacle dimanche : une course automobile entre le port et le centre ville. Rencontres.

Graham Le Lay et David Vautier arrivent de Jersey avec une Triumph de 1947 et une Alvis de 1938

Saint-Brieuc, France

Eric Godefroy vient de garer sa très vielle mais néanmoins très belle voiture noire devant le palais de justice de Saint-Brieuc, une Citroën Rosalie décapotable du début des années 30. Erci crache sur sa carrosserie puis frotte avec un chiffon.

ECOUTEZ Vroum vroum, ça brille... le reportage à Saint-Brieuc de Johan Moison Copier

"Il y a des mouches qui chient dessus tout le temps, ça m'énerve, c'est hyper acide, ça te bouffe une peinture comme des crottes de moineaux", peste Eric. Nos visages se reflètent dans les phares, ça brille. "C'est un patrimoine historique de l'automobile que nous faisons rouler".

Il y a toutes sortes de voitures ici, des années 20 aux années 80. David Vautier, lui, arrive tout droit de Jerzey au volant d'une voiture de son âge, 81 ans, une Alvis pour le connaisseurs. "C'est une voiture sportive, elle fait du bruit et elle roule jusqu'à 120 km/h", s'enthousiasme David. Frime-t-il un peu sur les routes ?! "Bien sûr, bien sûr, on est comme des enfants avec les voitures !"

Ce vendredi 6 septembre un concours d'élégance départagera 33 voitures. Samedi matin : 100 véhicules sillonneront les 32 communes de l'agglomération de Saint-Brieuc. Samedi après-midi exposition des voitures au parc des promenades et dans le centre ville. A partir de dimanche 16h 89 véhicules de course participeront à la Coupe Florio, une course de régularité entre le port du Légué et le centre de Saint-Brieuc. Le programme complet est à retrouver ici.