PHOTOS - Les plus beaux déguisements du carnaval volant de la Coupe Icare

Le carnaval volant, rendez-vous le plus spectaculaire de la Coupe Icare, a eu lieu ce samedi sous un soleil radieux, à Saint-Hilaire-du-Touvet (38). Plusieurs milliers de spectateurs ont assisté à ce concours rocambolesque de parapentes déguisés. On vous a sélectionné nos chouchous !

C'est le moment préféré des spectateurs, et surtout des petits. Des milliers de spectateurs se sont massés sur l'aire de décollage nord de Saint-Hilaire-du-Touvet ce samedi, à l'occasion de la Coupe Icare. Ce concours de pilotes de parapente ou de deltaplane est l'un des moments forts du plus grand festival mondial de sports aériens.

Cette année, le beau temps et un vent idéal ont permis d'assister à un spectacle époustouflant. Tandems père-fille, pilotes du monde entier, danse sauvage et sauts in-extremis ont ponctué cette journée de compétition. Nous avons sélectionné pour vous les équipage les plus drôles, les plus tendres, les plus doués et le plus extravagants.

Père et fille, sorcier et sorcière

© Radio France - Virginie Salanson

La Chine était à l'honneur cette année...

© Radio France - Virginie Salanson

... et importera bientôt chez elle la Coupe Icare !

© Radio France - Virginie Salanson

Et si le parapente devenait discipline olympique aux JO de Paris 2024 ?

© Radio France - Virginie Salanson

King-Kong (9 ans) et l'Empire State Building

© Radio France - Virginie Salanson

Décollage parfait pour le singe le plus célèbre du cinéma

© Radio France - Virginie Salanson

La gondole... de Saint-Hilaire-du-Touvet

© Radio France - Virginie Salanson

Robot en carton mais décollage de professionnel

© Radio France - Virginie Salanson

L'une des copines de la fée Clochette...

© Radio France - Virginie Salanson

... qui a d'ailleurs perdu un talon en décollant, ça vaut bien un bisou

© Radio France - Virginie Salanson

Le poulet le plus sympathique de la journée

© Radio France - Virginie Salanson

L'impressionnant ptéranodon...

© Radio France - Virginie Salanson

... rêve partagé d'un père et d'un fils

© Radio France - Virginie Salanson

Prête à voler, madame Marsupilami ?

© Radio France - Virginie Salanson

Le grand méchant loup, le petit chaperon rouge et un (vrai) panier rempli de (vrais) gâteaux

© Radio France - Virginie Salanson

E.T. sur son vélo...

© Radio France - Virginie Salanson

... a pris son envol

© Radio France - Virginie Salanson

Où est Charlie ? Ici !

© Radio France - Virginie Salanson

Le Ying et le Yang...

© Radio France - Virginie Salanson

... où le parapente-yoga "en pleine conscience"

© Radio France - Virginie Salanson

Peter Pan et le capitaine crochet

© Radio France - Virginie Salanson

L'élégance farfelue de Charlie Chaplin

© Radio France - Virginie Salanson

Retour vers le futur ?

© Radio France - Virginie Salanson

