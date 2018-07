Yonne, France

C'est un lieu qui respire le calme et la paix. On laisse la voiture au bord de la route et on y arrive à pied par un chemin forestier . Au bout d'un kilomètre environ, la chapelle apparait au milieu d'une petite clairière entourée d'arbres centenaires. Tombée en ruine , elle a été entièrement restaurée par l'association de sauvegarde du site de Saint Félix dans les années 90.

Marcel Poulet est son président. "Il ne restait plus que les quatre murs, la charpente était effondrée au milieu de la chapelle."

La chapelle Saint Félix a été entièrement rénovée dans les années 90 par l'association de sauvegarde du site © Radio France - Damien Robine

Aujourd'hui elle respire la santé . Et la particularité de cette chapelle , c'est qu'elle est dédiée aux enfants maltraités. Car on raconte qu'au 5ème siècle, un enfant nommé Félix a été martyrisé par les barbares dans son village de Merry la Vallée.

"C'est un mémorial de l'enfance malheureuse et maltraitée partout dans le monde"

C'est Marcel Poulet qui a réalisé la peinture murale qui représente dans sa partie haute le martyr d'un enfant et en dessous un massacre des innocents. "C'est un mémorial de l'enfance malheureuse et maltraitée partout dans le monde. Parmi les visiteurs il y a les gens pieux qui viennent faire une prière. Et puis il y a les simples promeneurs qui apprécient le calme, la beauté du site, au milieu des grands arbres. "

Marcel Poulet a réalisé la peinture murale dédiée aux enfants martyrs © Radio France - Damien Robine

C'est ce que l'on peut lire dans le livre d'or placé sur l'autel de la chapelle Saint Félix . Mais le mieux, c'est encore que vous veniez vous en rendre compte par vous même.