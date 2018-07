Yonne, France

J'ai rendez vous avec trois passionnés. Laurent Jean et David qui n'a que 14 ans. Comme je vais piloter pour la première fois, pas question de prendre le risques de casser un avion. Il y aura donc une radiocommande pour moi, une pour Jean. C'est lui qui se charge du décollage. Vraiment pas évident de diriger un avion en vol pour la première fois, notamment pour tourner quand l'appareil arrive en face de vous, car tout est inversé. Mais les sensations sont là .

Les avions, les planeurs, les drones et les hécoptères peuvent être radiocommandés © Radio France - Damien Robine

On a l'impression d'être aux commandes d'un avion grandeur nature

On vole. Laurent qui est quelqu'un d'expérimenté a encore aujourd'hui l'impression d'être aux commandes d'un avion grandeur nature. Et puis il y a les jeunes comme David pour qui le vol radiocommandé est une véritable passion. Il a même arrêté le football pour se consacrer à l'aéromodélisme. " Ce que j'aime le plus , c'est la vitesse. Le fait qu'on maitrise aussi et puis les figures qu'on parvient à réaliser."

Jusqu'à 700 km/h pour certains modèles

La vitesse de certains de ces avions miniatures est phénoménale assure Jean. "Vous pouvez piloter des Jets qui vont jusqu'à 700 kilomètres heure aujourd'hui. Faut avoir des bons réflexes. C'est plutôt pour les jeunes."

Le Air Fleury Club est certifié Centre de Formation par la Fédération Française d'Aéro Modélisme (FFAM). Il pratique l'écolage qui permet aux débutants de 7 à 77 ans d'apprendre à piloter un avion radiocommandé. Le club aide également ceux qui souhaitent construire leur propre appareil.

L'hiver la pratique de l'aéromodélisme se poursuit en salle , au gymnase d'Aillant-sur-Tholon. Si un petit vol d'essai vous tente, les membres du Air Fleury Club sont régulièrement présents sur la plateforme de Fleury-la-Vallée pour vous accueillir. Vous pouvez les contacter par mail : contact@airfleuryclub.fr

Certains avions radiocommandés peuvent voler à la vitesse de 700 km/h © Maxppp -

