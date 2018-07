Yonne, France

Le Chemin des Arts propose un parcours de 3 kilomètres au cœur de la commune. Une soixantaine d’œuvres d'artistes contemporains connus ou méconnus sont à découvrir. Des œuvres en métal, en terre cuite, en céramique ou encore le béton. Elles ont été placées dans le village de telle façon qu'on ne puisse pas apercevoir la suivante.

Près de l'église c'est la Noce, des personnages réalisés en fer découpé et soudé. Un peu plus loin, un monolithe fait d'ardoise et d'acier se dresse fièrement vers le ciel.

Le Chemins des Arts à Saint Aubin Chateauneuf. Des oeuvres à découvrir sur environ 3 kilomètres à travers le village. Le reportage de Damien Robine Copier

Quelques pas supplémentaire, un caméléon sur l'herbe. Il suffit de marcher encore quelques mètres pour arriver devant cette sculpture en plâtre, qui représente un personnage à trois visages . Bref le Chemin des Arts nous emmène de surprises en surprises.

Mais on ne vient pas à Saint Aubin uniquement pour lui. Des parcours pour la randonnée, des lavoirs, et un moulin notamment, sont à découvrir en suivant ce sentier artistique.

Marie Pierre Sinibaldi/Caméléon © Radio France - Damien Robine

Jean Pierre Dillon/Les Moutons © Radio France - Damien Robine

Jean Claude Delageau/la Noce © Radio France - Damien Robine

Ismael Yildirim/Trinité © Radio France - Damien Robine

Jorge Castronovo/Monolithe sans titre © Radio France - Damien Robine