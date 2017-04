Courir, c'est bon pour la santé !

Courir 5km : c'est l'objectif fixé par le programme "Courir Sport Santé", lancé par la Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire. Les entrainements ont lieu tous les mercredis au quartier Ferrié, à Laval.

Le sport, c'est bon pour la santé. On nous le répète suffisamment, mais encore faut-il avoir le courage de s'y mettre. Pour inciter les débutants à sauter le pas, et encourager les personnes sédentaires à faire de l'activité physique, la Fédération Française d'Education Physique et de Gymnastique Volontaire (EPGV) lance le programme "Courir Sport Santé". Objectif du programme : être capable, au bout de 12 séances, de courir 5km sans s'arrêter. Une distance qui peut paraitre banale pour les joggeurs aguerris qui avalent les kilomètres chaque semaine, mais qui pour certaines personnes, qui n'ont jamais couru ou qui se remettent au sport, peut paraitre insurmontable.

Se remettre au sport

Les séances ont lieu chaque mercredi, de 12h15 à 13h15 au quartier Ferrié, à Laval. Dans le groupe : 6 courageux pour l'instant. La plus jeune a moins de 30 ans, le plus âgé, 66 ans. Le doyen, c'est Yannick : "Quand j'étais plus jeune, j'ai fait pas mal d'athlétisme, mais ça fait près de 20 ans que je n'ai quasiment pas fait de sport... Là, je redécouvre. C'est très convivial et puis il y a l'émulation du groupe : tout à l'heure, j'avais envie de m'arrêter, mais comme les autres continuaient, j'ai persévéré. Si j'avais été tout seul, j'aurais sûrement marché !"

Pas de chrono, ni de compétition

"Courir, ça fait parfois un peu peur : ils se disent que ce n'est pas fait pour eux, qu'ils n'y arriveront pas, ils craignent le regard des autres. Mais ici, il n'y a pas de chrono, pas de notion de compétition, chacun va à son rythme", rassure Bénédicte Bourgeais, éducatrice sportive et animatrice Sport Santé. "On alterne endurance fondamentale, marche, exercices techniques, renforcement musculaire, fractionné....et au bout d'une heure, ils ne sont pas rendus compte qu'ils ont couru plusieurs kilomètres, alors qu'ils s'en croyaient incapables.

Si vous voulez rejoindre le groupe, il faut s'adresser au comité départemental d’Éducation Physique et Gym Volontaire (02 43 53 35 47 ou 06 71 72 46 58). Tarif pour les 12 séances : 69,50 euros. Le comité voudrait aussi monter un groupe de préparation pour 10km. Un créneau horaire est disponible pour cela le vendredi matin.