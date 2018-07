Ce sont deux enseignantes du collège Elsa-Triolet de Beaucaire qui ont écrit à Françoise Nyssen et Jean Michel Blanquer après avoir vécu ce qu'elle considère comme une malheureuse mésaventure au Palais des Papes lors d'une sortie avec leurs élèves au mois d'octobre dernier

Le Palais des papes est un monument historique non un musée

Avignon, France

Après avoir acquitté l'entrée en prix de groupe, pas question alors pour les professeurs d’histoire-géographie et d’art plastique d’expliquer le lieu et son histoire à leurs élèves sans recourir à un des guides payant du palais ou bien de régler la somme de 60 euros comme « droit de parole ». Refus des enseignantes qui auront trouvé un arrangement pour les deux visites programmées avec deux autres classes les jours suivants. Soit le port d’un badge de guide afin de pouvoir décliner la visite avec les documents préparés en classe. Néanmoins après s’être renseigné sur la gratuité accordé en pareil cas au Louvre ou à Versailles, les enseignantes ont décidé d’écrire aux ministres de l’Éducation Nationale et de la Culture.

.

De son côté la direction d’Avignon tourisme précise qu'il faut protéger la profession de guide en référence à un décret d’Août 2001, que des dérogations peuvent se régler au cas par cas si les demandes sont préalablement exposées à l’avance et si aucun guide n’est disponible tout en soulignant que le Palais des Papes n'est pas un musée national mais bien un monument avec d'autres règles de visites.