Cette discipline, très en vogue aux Etats-Unis compte de plus en plus d'adeptes en Europe et notamment en France. Rencontre avec un Poitevin, Charly Venien, pratiquant de courses d'obstacles.

C'est une discipline sacrément physique, que l'on appelle une Spartan Race, entre le running et le cross-fit.

Âgé de 30 ans, Charly Venien, ancien footballeur de Nouaillé-Maupertuis participait ce week-end à l'épreuve de course à obstacles de Valmorel. A peine 3 heures pour boucler les 13 km et surtout les 25 obstacles. Mais au fait c'est quoi une course à obstacles ?

"Pour faire simple ça ressemble à un parcours du combattant, on rampe dans la boue, on se glisse sous des grillages ou des barbelés à 40 cm, on passe par dessus des murs, on monte à la corde, il y a aussi le lancé de javelot qui est assez technique sans oublier des échelles de bras mais aussi les portées comme les sacs de sables, ou encore des chaines de 25 kg."

en plein effort - Charly Venien

Charly Venien appartient à la Team Niortaise Aroo OCR. Son ambition pour cette année : aller chercher une qualification pour les Europe et les Monde, prochaine course le 28 mars au Stade de France et le lendemain au lac de Saint-Cyr pour une grande première dans la Vienne.