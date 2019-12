Ce samedi 28 décembre, le port de Barneville-Carteret a accueilli l'édition 2019 de la course des culs gelés. Un événement organisé par le club d'aviron en mer de Barneville-Carteret, qui a invité cette année les participants à venir déguisés.

Course des Culs gelés 2019 : de l'aviron et des déguisements

Barneville-Carteret, France

Des vikings face à des Pères-Noël dans une course d'aviron. C'était la scène ce samedi matin dans le port de Barneville-Carteret pour la course des culs gelés, organisé par le club d'aviron en mer de la ville. Une quarantaine d'équipages, soit une centaine de personnes, étaient inscrits.

Pour cette édition 2019, les participants étaient invités à venir déguisés et certains n'ont pas eu peur de la température. Deux jeune du club de Cherbourg étaient costumés en flamands roses : torses nus, bas roses et capuches en forme de l'animal sur la tête.

Le froid n'a pas été un problème pour Yohan : "C'est surtout que ce n'est pas très pratique pour ramer. Il faut s'imaginer faire du foot avec des après-skis sans les yeux. La bec tombait devant nous."

"Ça amère de l'ambiance et c'est dans l'esprit de cette course, qui est dans la saison basse de l'aviron et qui est là pour amener de la bonne humeur entre les fêtes", explique François Lecourt, le vice-président du club d'aviron de Barneville-Carteret.

Les gens avaient déjà l'habitude de venir avec des chapeaux de Pères-Noël, les organisateurs ont décidé de formaliser la démarche. Le concours de déguisements devrait être reconduit pour les prochaines éditions.