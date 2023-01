Course landaise : Le Festival "Art et courage" de retour à Pomarez

L'élite des écarteurs et des sauteurs se retrouvent le samedi 29 avril aux arènes couvertes de Pomarez. Un retour aux sources pour ce spectacle qui n'avait pas été organisé à Pomarez depuis 2009. Quatre vaches sans corde, six novillo et 3 taureaux sont prévus au programme.

ⓘ Publicité

Des champions de France attendus à Pomarez

Les 2800 spectateurs pourront applaudir quelques-uns des plus grands champions de course landaise. Thomas Marty, Mathieu Noguès, Cyril Dunouau ou Kevin Ribeiro sont d'ores et déjà annoncés. La billetterie ouvrira dès le 1er mars sur le site de la Fédération Française de Course Landaise .

Suivez toute l'actualité de la course landaise chaque dimanche à 10h35 avec Didier Goeytes sur France Bleu Gascogne .