Le tout premier "Trophée du Boléro d’Or" devait avoir lieu ce dimanche à Saint-Sever, dans les Landes. Mais à cause du mauvais temps prévu, la mairie, le comité des fêtes et les ganaderos ont annulé l'évènement. Aucun report de date n'est prévu.

Course landaise : le tout premier Trophée du Boléro d’Or de Saint-Sever annulé à cause de la météo

L'ultime défi de course landaise de cette année est finalement annulé. Le tout premier "Trophée du Boléro d’Or", traditionnel championnat de France des écarteurs et des sauteurs sous forme d'un ultime défi avec dix écarteurs et quatre sauteurs, devait avoir lieu ce dimanche 3 octobre à Saint Sever. Mais face aux conditions météorologiques prévues pour ce dimanche, la mairie, le comité des fêtes et les ganaderos ont décidé d'annuler l'évènement. Aucun report de date n'est prévu, assure la Fédération Française de la Course Landaise dans un communiqué.

Modalités de remboursement

Les clubs qui avaient déjà payé leurs places en pré-réservation peuvent contacter la Fédération Française de la Course Landaise au 05.58.46.50.89 pour obtenir le remboursement. Pour les spectateurs qui avaient réservé une place et payé des repas, il est possible de s'adresser directement au comité des fêtes de Saint-Sever.