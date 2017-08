Courses alimentaires, feux d'artifice : petit guide pour passer le 15 août sans encombre

Chaque année c'est la même chose : le 15 août, en Dordogne comme ailleurs en France, il y a beaucoup de touristes, mais pour les autres c'est parfois un peu compliqué de faire les courses ou de prévoir où sortir. Petit guide pour que le 15 août reste votre meilleur ami

D'abord le 15 août, certains aiment faire leurs courses alimentaires.

Pour les adeptes des marchés,

Sachez que ce mardi 15 août, il y a comme d'habitude, le marché au Bugue, à Ribérac ou encore à Cénac et Saint Julien.

Sinon, il y a les marchés de producteurs organisés en fin de journée, pour partir à la rencontre des producteurs fermiers. Le mardi, c'est à Saint Amand de Coly, à Bouzic, ou encore à Villefranche du Périgord ou à Champniers Reilhac tout cela dès 18h ou à Ribérac entre 8h et 12h.

Si vous êtes plutôt supermarchés,

Pas de problème, les supermarchés et hypermarchés du Périgord seront quasiment tous ouverts ce mardi :

Auchan Marsac de 9h à 19h, tous les Leclerc de Périgueux, Trélissac, Ribérac ou Bergerac seront ouverts également. Tout comme Casino à Sarlat de 9h à 19h.

En ce qui concerne vos démarches administratives :

* La préfecture, les sous-préfectures et les différentes directions sont bien sûr toutes fermées

Si vous souhaitez assister à un feu d'artifice ce 15 août, quelques bonnes adresses :

L'un des plus beaux, c'est sans doute celui de Beynac. Ce sera à 23h, mais les routes seront fermées dès 21h30 pour l'organisation. Sinon, il y en aura aussi un à Montignac sur les berges de la Vézère à 22h30. Et aussi à Vallereuil... Là, c'est une soirée de fête qui vous attend, avec bal gratuit puis feu d'artifice et marché gourmand.

Rendez-vous sinon aussi par exemple à Verteillac. En revanche, pas de feu d'artifice prévus à Sarlat, Bergerac ou Périgueux qui privilégient le 14 juillet.