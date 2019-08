Courses de caisses à savon, meeting aérien, véhicules anciens : les sorties à faire ce week-end en Périgord

Enzo, 15 ans, et Tiago, 7 ans, les plus jeunes pilotes de la course, lors de la première édition.

Périgord, France

La sélection de la rédaction débute avec la 24ème édition de la Fête du Couteau à Nontron, samedi 3 et dimanche 4 août. Depuis vingt ans, des couteliers se réunissent dans "le berceau du plus ancien couteau de France" pour "célébrer les multiples facettes de l'art millénaire de la coutellerie." Près de 90 couteliers du monde entier, renommés, font le déplacement pour exposer leurs créations, faire des démonstrations (de forge, de taille de silex, de gravure sans manche), et expliquer au public les différentes étapes de fabrication. Parmi eux, Alessandro Simonetti, qui va utiliser la technique du damas. L'année dernière, l'événement a attiré près de 6 000 visiteurs. L'entrée est de 5 euros pour la journée, et de 7 euros pour les deux journées.

Des manches de couteau en pots de yaourt recyclés et en bouse de vache, lors de la 23ème édition de la Fête du Couteau © Radio France - Emeline Ferry

L'aéroport de Sarlat-Domme accueille un événement majeur, organisé par l'Aéro-club du Sarladais dimanche 4 août : un meeting aérien, par la patrouille de France, plusieurs fois championne du monde. Des avions de collection seront exposés au sol, mais aussi en plein vol : le Stearman, avion de voltige des années 30, et le Fouga Magister de la Patrouille de France. Le spectacle débute à 14h, jusqu'à 18h. L'entrée est fixée à 10 euros, et gratuite pour les moins de 12 ans.

Ce dimanche, dans le cadre de la grande fête annuelle, c'est aussi la deuxième édition de la course de caisses à saison,qui dévalera les rues de La Bachellerie, à partir de 9h30. Les participants doivent fabriquer leur propre bolide, sans moteur. Un contrôle technique sera réalisé avant le départ. D'autres festivités sont prévues, samedi 3 août avec le marché nocturne à partir de 19h, et dimanche 4 août, un repas et feu d'artifice, tiré à 23h.

Enfin, l'association Les 3VI, en partenariat avecles Jardins du Bouquet, site qui a ouvert il y a un an, va exposer des véhicules anciens dans le parc paysager à Sorges, de 9h30 à 17h30 . La marraine de l'événement, Pascale de la Tour du Pin, périgourdine et journaliste, est également attendue en cours de journée. Le tarif pour un adulte est de 7 euros, 3 euros pour les 10-18 ans, 5 euros pour un groupe de 20 personnes, et gratuit pour les moins de 10 ans.