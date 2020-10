Couvre-feu : à Dijon, le Darcy Comédie avance ses représentations

Malgré le couvre-feu en vigueur à partir de vendredi 23 octobre 2020 à minuit en Côte-d'Or, les théâtres dijonnais tentent de continuer à vivre ! C'est le cas au Darcy Comédie où les dernières annonces ont un peu tout chamboulé, par exemple pour la pièce humoristique "Et elles vécurent heureuses", l'histoire de trois femmes que tout oppose dans une salle d'attente. Samedi 24 octobre 2020, elle était programmée à 20h30, mais pour s'adapter au couvre-feu, elle a été avancée à 18h30.

"Des lieux où les règles sanitaires sont très respectées"

"C'était action-réaction", à l'annonce de la nouvelle restriction pour décaler la pièce, indique Vanessa Fery, l'une des trois comédiennes arrivées de Paris vendredi après-midi. Elle espère que le couvre-feu et les horaires avancés ne désespéreront pas les spectateurs : "On s'assied, on regarde tous dans le même sens et on s'en va. Même entre nous et la scène, il y a plus de deux mètres. On ne crache pas sur les gens, on ne postillonne plus maintenant" (rires). Pour leurs prochaines dates, direction d'autres métropoles sous couvre-feu, à Lyon et Rouen.

REPORTAGE - Le Darcy Comédie s'organise face au couvre-feu Copier

Du côté du café-théâtre on s'organise également, comme nous l'explique Carlos Goncalves, à la tête du Darcy Comédie : "On décale tout malheureusement, on avance les horaires, ça nous cause bien des soucis mais on se relève à chaque, fois, on essaye de trouver des horaires ajustables pour que le public soit là et qu'il puisse avoir le temps de repartir". Autre option pour lui, programmer davantage de pièces le dimanche.