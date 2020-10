Depuis l'annonce du couvre-feu dans la métropole de Montpellier, les théâtres, cinémas, salles de concert, tiers-lieux s'organisent pour maintenir au maximum leurs événements. On fait le point ici.

Couvre-feu : annulations, maintiens et reprogrammations dans la culture à Montpellier

L'annonce du couvre-feu dans les communes de la métropole de Montpellier par Emmanuel Macron oblige tous les acteurs culturels à réorganiser leurs événements. Annulations, reports, maintiens, on fait le point.

Cinéma

Le festival Cinemed est maintenu mais il se réorganise. 90 % des séances sont assurés mais reprogrammés entre 9h et 19h. Tous les invités prévus seront bel et bien présents et notamment le parrain de l'événement Grand Corps Malade.

La soirée d'ouverture à l'Opéra Berlioz vendredi est maintenu à 20h30.

Musique

La salle Le Jam maintient le concert de La Chica le samedi 17 octobre mais il commencera à 18h au lieu de 21h. Ouverture des portes à 17h30.

Le spectacle Legrand Ecran aura lieu comme prévu ce samedi 17 octobre au Corum – Opéra Berlioz mais à 18h 30 au lieu de 20h30.

Théâtre

Théâtre Beaux-Arts Tabard : Séances avancées de 20h30 à 18h30, pour les 4 prochaines semaines. Les personnes qui ont déjà réservé une place et qui ne peuvent pas assister au nouvel horaire pourront se reporter sur une autre séance de la même pièce. Le cas échéant, ils seront remboursés.

Café-Théâtre Odéon (Pérols) : Pour les soirs où il n'y a qu'une seule séance, séances avancées de 21h à 19h. Pour les soirées où il y a une pièce à 19h et une pièce à 21h, suppression de celle de 21h.

Théâtre du Carré Rondelet : Séances reprogrammées à 19h. Pour l'instant, pas de suppression de spectacles.

Danse

Montpellier Danse : tous les spectacles sont décalés à 19h. Les salles de 300 places sont réduites à 150. Les spectateurs qui ne peuvent pas venir seront remboursés ou pourront voir un autre spectacle. Des 12 spectacles encore programmés, cinq étaient déjà à 19 heures, donc âs de changement. Les sept spectables prévus à 20h sont avancés à 19h.