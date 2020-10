Couvre-feu : France-Télé programme un film familial tous les soirs

France télévision s’engage à diffuser un film tous les soirs pour ”divertir et rassembler les familles” confinées pendant le couvre-feu en vigueur depuis samedi 17 octobre en Île-de-France, à Aix-Marseille, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse.

Rassembler les familles autour d’un film de cinéma

France Télévisions "réaffirme son utilité publique au plus près du téléspectateur en offrant une programmation cinématographique exceptionnelle pour divertir et rassembler les familles” explique France Télévision dans un communiqué publié le 16 octobre 2020.

Un long-métrage sera diffusé en prime time, tous les soirs, sauf le vendredi où il sera proposé en seconde partie de soirée. Il faudra jongler sur France 4 le samedi soir, le dimanche sur France 2, le lundi sur France 5 etc. France Télévisions révélera le programme complet ultérieurement.

Record d'audience lors du confinement

France Télévisions avait déjà bousculé sa programmation lors du confinement annoncées en mars dernier. TF1 avait également proposé à l’époque toute la saga Harry Potter. M6 avait connu des pics d’audience grâce à l’émission « Tous en Cuisine » de Cyril Lignac. En avril l'institut de mesure des audiences Médiamétrie enregistrait des records de durée d’écoute à 4 heures 40 minutes en moyenne par jours. Pour cette période de couvre-feu il est probable que les chaînes privées emboîtent le pas du groupe public dans les prochains jours.

Les émissions en public enregistrées plus tôt

Le couvre-feu modifie aussi les conditions de tournage. Sur C8, Cyril Hanouna enregistre plus tôt pour que le publique puisse rentrer chez lui avant 21 heures. Même chose pour Laurent Ruquier qui rebaptise son émission du samedi soir ”On est en direct ”..... ”On est presque en direct ! ”. Le programme en différé n'a pas séduit le public observe le site www.toutelatele.com.