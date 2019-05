Couze et Saint Front: un QR code pour faire revivre la mémoire des soldats du monuments aux morts

A Couze et Saint Front, un QR code a été installé à côté du monument aux morts. Il offre des informations supplémentaires sur les soldats morts au combat. Le Souvenir Français en a recensé cinquante et un, soit une dizaine de plus que ceux inscrits sur la stèle.

Couze-et-Saint-Front, France

A Couze et Saint Front, le monument aux morts des habitants de Couze tombés pour la France était trop petit pour accueillir le nom de tous ses enfants victimes des guerres de 14-18, 39-45 ou même de la guerre d'Algérie. Voilà pourquoi Frédéric Gontier, le président de l'association du Souvenir Français du Bergeracois a choisi de s'appuyer sur une méthode informatique pour honorer la mémoire de chacun. Il s'agit d'un QR code, sorte de code barre permettant d'accéder à des informations supplémentaires, installé juste à côté du monument aux morts. Il a été installé voilà deux semaines.

Frédéric Gontier , le président du Souvenir Français du Bergeracois © Radio France - Valérie Déjean

Il suffit d'approcher son smartphone à côté du téléphone, d'actionner l'application flash code et l'histoire se met en marche. Les noms, les prénoms, les grades et les lieux et dates des décès des enfants de Couze morts au combat défilent à l'écran. En arrière plan, on voit des images de la guerre de 14-18 tirées de la chaîne Historia. La méthode est simple et la plongée immédiate dans ces souvenirs de feux et de bataille.

Evidemment, pour tous ceux qui ne possèdent pas de smartphone, la simple lecture de noms gravés dans la pierre suffit souvent à faire revivre ces heures sombres.