Le Salon "Tous disques et BD" prévu ce dimanche au Chapit'O à Fleury-les-Aubrais est annulé, annonce l'organisateur. Décision à la demande de la préfecture du Loiret puisque le département est en alerte maximale Covid-19. La Fête de l'Automne, ce samedi au Parc floral de la Source, est annulée aussi

Covid-19 : premières annulations de salons et foires à Orléans et dans le Loiret

Le salon "Tous Disques et BD" qui devait se tenir dimanche 25 octobre à Chapit'O, l'aire événementielle à Fleury-les-Aubrais, n'aura pas lieu, indique l'organisateur de cet événement Roger Chauveau, ce vendredi en début d'après-midi.

Décision préfectorale

Cette annonce intervient après un échange entre les organisateurs et la préfecture du Loiret au sujet des nouvelles mesures de restriction qui entrent en vigueur ce samedi 24 octobre dans le Loiret, désormais placé en alerte maximale, et en couvre-feu nocturne, en raison de la circulation active du Covid-19.

Tous les salons et foires vont être reportés"

"Tout était prêt pour ce salon, avec masques obligatoires, gel hydro-alcoolique, mesures de distanciation, mais la préfecture nous indique que tous les salons et foires seront annulés pendant une période de six semaines", explique Olivier Rouet, directeur d'Orléans Val-de-Loire Evénements, "mais même pour un petit salon comme Tous Disques et BD" qui accueille moins de 1000 personnes sur une journée".

Le salon Gastronomies et vins annulé

Olivier Rouet indique que le Salon "Gastronomie et Vins" qui devait se tenir du 27 au 30 novembre à Chapit'O, à Fleury-les-Aubrais, sera également annulé. "La préfecture nous explique que l'on applique au Loiret ce qui existe depuis une semaine dans les 18 départements déjà en alerte maximale et soumis au couvre-feu", poursuit Olivier Rouet.

La préfecture du Loiret doit communiquer dans la journée ce vendredi pour apporter des précisions au sujet des mesures de restriction nouvelles qui s'appliquent à partir de ce samedi.

Pas de fête de l'automne ce samedi à Orléans, au Parc floral

La Ville d'Orléans indique que "la fête de l'automne", prévue au Parc Floral de la Source, à Orléans, samedi 24 octobre de 13h30 à 23h, est annulée. Des stands avec découverte de produits gastronomiques locaux et animations devaient se tenir.