Covid-19 : 180 artistes réalisent une performance à Montpellier pour demander l'ouverture des lieux de culture

Des comédiens, des danseurs, des chanteurs, des circassiens, des techniciens... 180 artistes ont réalisé une performance à Montpellier, ce samedi 12 décembre 2020. Organisée par le collectif "Les Essentiels", la mobilisation avait pour but de dénoncer les dernières mesures prises par le gouvernement en raison de la crise sanitaire : le report de l'ouverture des lieux culturels d'au moins trois semaines. L'Etat avait d'abord avancé la date du 15 décembre.

Donner un cours de danse à cinq personnes, c'est impossible. Regarder une pièce de théâtre ou voir un concert, assis, sans bouger, c'est impossible. Et à côté, les centres commerciaux sont pleins à craquer. - Elithia, danseuse.

Habillés de noir, des chaussures jusqu'au masque, un nez de clown sur le visage, les artistes se sont rassemblés sur l'Esplanade de la ville. Une façon de se montrer, alors que les professionnels de la culture se sentent particulièrement invisibles. "On a l'impression qu'on nous oublie en fait, qu'on n'existe même pas", lâche Delphine, danseuse et porte-parole du Collectif.

Les artistes vivent les dernières décisions du gouvernement comme une injustice. "Il y a des secteurs qui ont eu le droit de reprendre avec des protocoles moins stricts que les nôtres", poursuit la jeune femme de 32 ans. Entre les deux confinements, les salles de spectacles ont pu rouvrir, avec une jauge limitée à 50%, et des sièges vides entre les spectateurs, pour respecter les distances de sécurité.

Si on ne peut pas reprendre le chemin des théâtres, derrière il y a des êtres humains qui vont devoir se reconvertir parce qu'il n'auront plus de quoi vivre - Delphine, danseuse et porte-parole du collectif Les Essentiels.