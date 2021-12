Covid-19 : à Challans, la parade de Noël annulée pour la deuxième année de suite

La frustration et la déception sont là, mais la réalité de l'épidémie de Covid-19 a pris le dessus. Malgré l'envie et malgré l'attente, le comité des fêtes de Challans a décidé ce mardi 7 décembre d'annuler la traditionnelle parade de Noël de la commune. Une décision prise de manière collégiale pour ne pas prendre de risques et ne pas créer un cluster en Vendée, en pleine cinquième vague.

12 000 à 15 000 personnes étaient attendues

Prévue ce dimanche 12 décembre, la parade de Noël était particulièrement attendue cette année à Challans. Les chars étaient déjà prêts, et le comité des fêtes s'attendait à voir passer entre 12 000 et 15 000 personnes pour cette nouvelle édition. "On doit tout annuler au dernier moment, à notre grand regret", assure Jacques Bonnier, le président du comité des fêtes. "C'est très frustrant pour le public, mais aussi pour nous les bénévoles, on attendait cela depuis longtemps".

Dans les conditions sanitaires actuelles, impossible en effet selon les bénévoles de tenir dans de bonnes conditions les deux buvettes prévues pendant le défilé. C'est la deuxième année de suite que la parade est annulée à Challans.

La soirée du réveillon annulée

Autre annulation due au Covid-19, à Challans, celle de la soirée du Réveillon de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre, dans la salle communale Louis Claude-Roux. Près de 350 personnes étaient attendues pour un grand repas..