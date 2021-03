Covid-19 : à Morestel, en Isère, la fromagerie accueille les œuvres d'une artiste privée de lieu d'exposition

Clémentine Béoly et Christophe Bussone, gérants de la crèmerie, et Sylvie Frombraum, photographe et artiste-peintre.

Sylvie Frombaum est photographe et peintre. Et avec le confinement, les nombreuses mesures sanitaires pour lutter contre le coronavirus "il n'y a plus rien eu depuis un an, sauf une toute petite exposition." Sylvie, qui habite Dolomieu, non loin de Morestel, a aussi ses habitudes à la crèmerie Renart et Tiécelin. Clémentine Béolet, l'une des gérantes, lui demande "et vous, vous en êtes où ? comment ça se passe ? vous voulez exposer ici ?"

"C'est le sourire qui sort de chez moi. C'est une façon d'exister"- Sylvie Frombaum, l'artiste

Une proposition qu'accepte Sylvie Frombaum qui parle d'une "vraie générosité", les gérants se chargeant même d'installer les cimaises pour la dizaine d’œuvres. En l'occurrence, une thématique sur laquelle travaille Sylvie Frombraum depuis 3 ans : des dessins humoristiques avec des poulets. "C'est le sourire qui sort de chez moi. C'est une façon d'exister", confie Sylvie qui comme tout artiste souhaite que ses œuvres soient vues.

Clémentine Béolet a travaillé par le passé à la Maison du patrimoine de Hières-sur-Amby. Un parcours qui explique sans doute l'envie de faire découvrir. "Faut avoir quand même une sensibilité, je pense, et après l'espace", indique Christophe Bussone, co-gérant de la crèmerie, pour qui d'autres commerces pourraient faire de même. La crèmerie doit accueillir un autre artiste à la mi-avril.

Quant aux clients, qu'en pensent-ils ? Selon Clémentine Béolet "il y a des personnes qui sont tout de suite attirés par les panneaux (...) et il y a des personnes qui ne font pas spécialement attention et on n'essaie de les pousser un petit peu aussi vers le fond du magasin pour qu'ils puissent voir tout le travail qui est exposé."

Une des œuvres de Sylvie Frombaum. © Radio France - Céline Loizeau

