Face à la crise sanitaire, les associations nancéiennes en quête d'adhérents

Plus de 150 associations nancéiennes et de la métropole étaient présentes ce dimanche à la fête des associations au parc de la pépinière de Nancy. Après plusieurs mois de restrictions sanitaires et de baisse d'activité, les associations espèrent se relever et retrouver des adhérents.

Le grand rendez-vous de la rentrée pour les associations nancéiennes et du Grand Nancy. La fête des associations était organisée ce dimanche au parc de la pépinière de Nancy, en Meurthe-et-Moselle avec plus de 150 associations présentes. Après plusieurs mois de confinement, couvre-feu et autres restrictions ayant entrainé la fermeture ou une baisse d'activité, elles espèrent attirer de nouveaux adhérents.

Si la mise en place le 9 août, du pass sanitaire pour les activités culturelles et de loisirs a freiné dans un premier temps certains adhérents, c'est surtout les derniers mois de restrictions qui ont affaibli les associations. Céline Donnot, enseignante de judo au Shobukai un club d'arts martiaux de Nancy, a bien vu la différence : "on a environ 400 adhérents, alors qu'avant la crise on est déjà montés à 600. On a pas pu pratiquer en intérieur, donc ce n'était pas évident, pareil lorsqu'on faisait de la pratique sans contact."

Attirer de nouveaux adhérents

Constat partagé également par d'autres clubs comme l'association sportive laxovienne de billard. "Il faut relancer le milieu associatif et se faire connaître, explique Muriel Humbert trésorière de l'association, on était à une quarantaine d'adhérents sur la dernière saison et nous avons eu une forte baisse avec le coronavirus, nous en avions 70 avant. Il faut chercher les anciens adhérents et en trouver des nouveaux".

Une quête des adhérents que mène aussi le club d'arts martiaux et de sports de combat du "punch Nancy". Avec un ring gonflable et un tatami posés au cœur du parc de la pépinière, le club fondé par la championne de boxe nancéienne Valérie Hénin met les bouchées doubles. "Faire des démonstrations de judo et de boxe, il n'y a rien de mieux avec le monde présent" explique Patrick Langlade, co-directeur de punch Nancy. Mais la démonstration grandeur nature n'est pas la seule arme du club, "après cette petite initiation de boxe, on offre des sessions découvertes" précise Patrick Langlade.

Ca fait du bien de se défouler

Pour le moment, la méthode s'avère concluante, "on démarre pas mal cette année" se réjouit Patrick Langlade qui peut également compter sur un "effet Jeux Olympiques" avec la participation cette été à Tokyo en taekwondo, de Magda Wiet-Hénin, la fille de la fondatrice du club.

Dans les allées de la pépinière, il y avait évidemment beaucoup de familles à la recherche d'activité. "C'est pour notre bien-être avec les confinements c'était très dur. Là ça va mieux, donc il faut en profiter. Ca fait du bien de se défouler" commente David et Aline en pleine session d'initiation au volley.

