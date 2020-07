Covid-19 : à Saint-Dié-des-Vosges, le Festival international de géographie s'adapte au contexte sanitaire

C'est une nouvelle qui a ravi les habitués du Festival international de géographie et partagée près de 150 fois sur les réseaux sociaux : la 31ème édition se tiendra bien du 2 au 4 octobre à Saint-Dié-des-Vosges. Un événement culturel qui se déroule sur le thème du/des "Climat(s)", avec l'auteur et géographe de formation Michel Bussy pour président.

L'invitation du Portugal annulée

Evidemment, en raison du contexte sanitaire, le FIG doit s'adapter au protocole sanitaire. Par exemple, cette année, il n'y aura pas de pays invité. "On a dû annuler l'invitation faite au Portugal, ce qui réduit la voilure en terme de programmation, mais cela garantit un bon accueil des festivaliers et le bon respect des normes sanitaires", détaille Victoria Kapps la directrice du Festival international de géographie.

Effectivement, le nombre d'intervenants est divisé par deux, avec 150 intervenants cette année, contre 300 participants l'an dernier. Parmi les personnalités qui ont confirmé leur présence, la navigatrice Isabelle Autissier, également présidente de l'ONG WWF, ainsi que le dessinateur Jul. Autre bonne nouvelle : les salons du livre et de la gastronomie sont maintenus. En revanche, le FIG Junior ne pourra pas être organisé.

La programmation étant établie, il faut désormais préparer l'organisation du FIG. "Le fait que le festival se tienne sur plusieurs sites est un atout, parce que cela nous fait des jauges moins importantes, ajoute Victoria Kapps. Nous serons assez d'agents et de bénévoles pour faire attention aux files d'attente, nous allons inciter les gens au port du masque dans les salles, il y aura du gel hydroalcoolique. Après, le protocole peut changer donc nous attendons fin septembre pour connaître nos obligations. Le scénario le plus pessimiste étant la jauge réduite de 50%, séparer les flux entre les sorties et les entrées..."

L'an dernier, l'événement avait attiré entre 40 000 et 45 000 personnes.