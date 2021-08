Covid-19 : à un mois du festival de Loire à Orléans, les mariniers sont dans l'expectative

Dans un mois quasiment jour pour jour, les quais de Loire vont à nouveau vibrer à Orléans ! Le jeudi 22 septembre sera la date du coup d'envoi du Festival de Loire, un rendez-vous devenu incontournable tous les deux ans pour les amoureux du fleuve royal et de la marine et qui est le plus grand rassemblement européen de la marine fluviale. "Plus de 700 mariniers et 200 bateaux sont attendus, ainsi que 500 artistes, 150 exposants et près de 300 animations sur deux km de quais entre le pont George V et le quai du roi et la rive sud", rappelle la Ville d'Orléans.

Quelles conditions sanitaires pour ce festival de Loire ?

Pour cette dixième édition (une tous les deux ans, depuis 2004), tous les pays invités depuis 2007 vont faire revenir leurs bateaux. Mais la grande question est évidemment : dans quelles conditions va se tenir ce Festival de Loire? Le pass sanitaire sera-t-il demandé pour aller voir les bateaux (200 attendus) ? Quid du port du masque, qui est aujourd'hui obligatoire dès qu'il y a plus d'une personne dans 4 m² suite à un arrêté préfectoral ? Une nouvelle réunion au sujet du Festival de Loire est prévue avec la préfecture du Loiret ce mercredi, indique la Ville d'Orléans, organisatrice de cet événement.

Un petit peu l'inquiétude"

Eric Augot fait partie de l'association "Escapades Ligériennes", installée à Combleux, ne cache pas une certaine inquiétude : "on se demande comment cela va se dérouler car on n'a pas eu beaucoup d'informations sur le protocole sanitaire", explique-t-il : "C'est un petit peu l'inquiétude. On se demande s'il y aura autant de monde que d'habitude. Nous, on tient à présenter des bateaux en bon état et jolis. Il y aura le pass sanitaire obligatoire, forcément. Après, si on doit porter le masque à longueur de journée, ça aura un peu moins de charme et ce sera des contraintes qui seront un peu compliquées à supporter, mais bon, c'est comme ça, ce sera une édition qui se déroulera de manière différente des autres années. Mais je pense qu'il y aura un engouement quand même et que le public sera au rendez-vous, même s'il sera un peu moins nombreux peut-être."